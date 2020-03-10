Назарбаев прибыл в Москву для встречи с Путиным и визита в МГУ

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиными и посетить Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Об этом написал в Twitter пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

Пресс-секретарь выложил две фотографии, на которых Назарбаев стоит возле самолета.

«Елбасы прибыл в Российскую Федерацию»,— гласит подпись к снимку.

Планируется, что первый президент Казахстана встретится с Путиным, а также посетит МГУ.

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