Матвиенко: выборы президента в 2024 году будут конкурентными

Предстоящие президентские выборы в России будут конкурентными, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Матвиенко выразила уверенность, что исход выборов президента 2024 года не является предрешенным. Она также назвала своевременной внесенную депутатом Валентиной Терешковой поправку о президентских сроках.

Ранее Государственная дума приняла поправку Терешковой, позволяющую ранее занимавшим пост президента лицам быть кандидатами на выборах после вступления в силу изменений в Конституции. При этом число предыдущих президентских сроков не будет учитываться.

Известно, что эту поправку уже одобрил президент России Владимир Путин. Однако он заявил, что ее необходимо согласовать с Конституционным судом.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию рассмотрения поправок в Конституцию в Госдуме.

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