Не переизбранные депутаты получат заработную плату за год

Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму предусматривает выплату компенсации в размере годовой заработной платы депутатам, которые не будут переизбраны, передает «Интерфакс» со ссылкой на первого замглаву фракции КПРФ Николая Коломейцева.

«Розданная нам поправка предусматривает гарантии тем депутатам, которые не пройдут в новый, восьмой созыв. В данном случае речь идет о компенсации заработной платы практически за год», — сказал Коломейцев.

Кроме того, за не переизбранными депутатами сохранятся все социальные гарантии.

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