Володин обсуждает с Путиным поправку о президентских сроках

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после объявления перерыва в заседании поднялся в кабинет, чтобы позвонить президенту России Владимиру Путину и обсудить предложения о снятии ограничений по числу президентских сроков и досрочных выборах в Госдуму. Об этом в своем Telegram-канале сообщила советник Володина Анастасия Кашеварова.

«Председатель Государственной Думы в настоящее время поднялся в кабинет, чтобы позвонить президенту Владимиру Путину и обсудить эти вопросы с главой государства. А через полчаса начнется совещание председателя Государственной Думы с лидерами фракций», — написала Кашеварова.

Ранее депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку о снятии ограничений по числу президентских сроков.

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