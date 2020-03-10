«Справедливая Россия» поддерживает досрочные выборы в Госдуму

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что партия поддерживает конституционную поправку о досрочных выборах в Госдуму, передает РИА «Новости».

«Я сразу хочу сказать: наша фракция поддержит это предложение», — сказал Миронов.

Ранее депутат-единоросс Александр Карелин сообщил, что внесет к законопроекта об изменении Конституции поправку о досрочных парламентских выборах в случае принятия новой Конституции.

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