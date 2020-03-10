Песков рассказал о встрече Путина с лидерами думских фракций и досрочных выборах в ГД

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал встречу главы государства Владимира Путина с лидерами думских фракций и досрочные выборы в Государственную думу, передает корреспондент «Газеты.Ru»

«Вы были свидетелями этой встречи. Там эта тема не поднималась», — сказал представитель Кремля.

Путин провел встречу с главами фракций после полуночи в пятницу, 5 марта. Изначально встреча должна была состояться вечером, но из-за затянувшихся переговоров российского лидера с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом по Сирии беседа с руководителями франций беседа была отложена на более поздний час.

В январе текущего года президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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