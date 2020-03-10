Кремль подтвердил, что Трамп не приедет в Москву на День Победы
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая на мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Мы получили информацию о том, что президент [Трамп] не приедет», — сказал Песков.
Ранее СМИ сообщили, что делегация из США будет присутствовать в российской столице, но сам Трамп не приедет.
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