Жириновский предлагает избирать президента решением Госсовета с 2024 года

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает наделить Госсовет полномочием избирать президента России из нескольких предложенных кандидатур, передает РИА «Новости».

«Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, ледорубы. У нас конституционный орган есть — Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны - лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Пусть они и решают, кто будет главой государства», — сказал Жириновский.

Он добавил, что выборы по такой схеме можно провести уже в 2024 году.

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