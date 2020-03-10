Карелин внесет ко второму чтению поправку о досрочных выборах в Думу

Депутат от партии «Единая Россия» Александр Карелин внесет ко второму чтению поправку в Конституцию о проведении досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в том случае, если изменения, за которые депутаты проголосуют 10 марта, будут приняты на всероссийском голосовании 22 апреля, парламентарии получат большие полномочия.

«Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации», — сказал Карелин.

Он отметил, что в связи с этим было бы честно провести новые выборы.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Карелин может оформить это предложение в виде поправки ко второму чтению проекта о конституции, она будет рассмотрена 10 марта.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский также предложил провести досрочные выборы в Госдуму.

В январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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