Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму, если новая конституция будет принята, передает РИА «Новости».

«Если эта обновленная конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы», — сказал Жириновский.

Политик также отметил, что ЛДПР поддерживает поправки.

Ранее президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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