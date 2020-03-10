Путин: РФ ответит любому агрессору, как СССР ответил гитлеровской Германии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова ответить любому агрессору так же, как СССР ответил гитлеровской Германии в годы Второй Мировой войны. Об этом он сказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Российский лидер прокомментировал слоган «Можем повторить», ответив перефразированными стихами из Библии: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».

Он отметил, что в годы ВОВ Советский Союз подвергся ужасной и непростительной атаке со стороны фашистов. Президент напомнил, что советское государство потеряло тогда 27 миллионов человек.

«И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим», — подчеркнул Путин.

Глава государства также добавил, что Москва никогда не стремилась к такому развитию событий.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— РФ представила в ПА ОБСЕ декларацию против пересмотра итогов ВОВ

— «Перекореживают историю»: посол России об отношениях с Польшей

— «Заигрались»: Москва объяснила Варшаве, как обращаться с историей