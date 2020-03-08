Турция перейдет к односторонним действиям в Идлибе при невыполнении соглашения с Россией

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара перейдет к односторонним действиям в сирийском Идлибе, если соглашение с Россией не будет соблюдаться, передает телеканал NTV.

«Мы заключили соглашение (с Россией), чтобы урегулировать кризис в Идлибе без дальнейшего кровопролития. В противном случае мы продолжим идти по тому пути, который сами для себя определили», — сказал Эрдоган.

Он также отметил, что за прошедший месяц в Идлибе погибли минимум 59 турецких военных.

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