Путин определил обязанности Медведева в Совбезе

Президент России Владимир Путин определил полномочия заместителя председателя Совета безопасности, которым в настоящее время является бывший премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В обязанности заместителя председателя входит организация взаимодействия Совбеза с органами государственной власти России, общественными объединениями, органами власти других государств и международными организациями.

Также, согласно указу, зампред принимает участие в определении внешнеполитического курса России и в формировании политики госслужбы в интересах национальной безопасности.

Кроме того, заместитель председателя согласовывает ежегодный отчет Совбеза президенту по вопросам национальной безопасности.

15 января 2020 года Медведев сообщил об отставке правительства. Он добавил, что кабмин сложил свои полномочия в соответствии со 117 статьей Конституции. Президент Владимир Путин принял отставку правительства, а также предложил Медведеву занять новую должность в Совете безопасности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин подписал закон о создании новой должности для Медведева

— Стала известна зарплата Медведева в Совбезе

— Пост для Медведева: Дума расширила Совет безопасности