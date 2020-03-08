Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков

Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе рассмотрения поправок в российскую Конституцию звучали предложения отменить ограничение числа президентских сроков, рассказал Путин. При этом, по мнению президента, такие ограничения лучше сохранить, так как для России важно гарантировать сменяемость власти.

При этом президент напомнил, что во многих стран подобные ограничения отсутствуют. Так, по его словам, в США «с исторической точки зрения» ограничения были введены «совсем недавно».

Ранее президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Вот чего я боюсь»: Путин рассказал о сменяемости власти

— Путин оценил возможность возглавить Госсовет

— Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию