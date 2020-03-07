WSJ узнала о задержании двух членов саудовской королевской семьи по подозрению в госизмене

В Саудовской Аравии были задержаны два члена королевской семьи в связи с подозрением в госизмене. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно данным газеты, утром в пятницу, 6 марта, были задержаны предыдущий наследный принц государства Мухаммед бен Наиф и брат короля принц Ахмед. В их домах после задержания также прошли обыски.

Источники рассказали, что членам королевской семьи может грозить пожизненное заключение или казнь. По их мнению, так, благодаря «избавлении» от бывших серьезных конкурентов, была сильнее укреплена власть наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.