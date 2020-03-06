В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников. Об этом пишет РИА «Новости».

По его мнению, для этого попросту нет оснований при условии, что чиновник декларирует свою недвижимость.

«А если он не декларирует — то это другой вопрос», — добавил Крашенинников.

Он считает, что делать этого не стоит. Свою позицию он обосновал тем, что сейчас очень много людей и бизнесменов перестали идти в региональные парламенты из-за страха. А следствием этого является потеря людей, которые могут защищать свои интересы и вкладываться.

Он также добавил, что не понимает, почему парламентарии должны отказываться от недвижимости за рубежом.

До этого стало известно, что запрет на владение недвижимостью за рубежом не вошел в проект поправок в Конституцию.