Новый исполняющий обязанности генпрокурора назначен на Украине
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Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины назначен Виктор Чумак, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора.
До этого Чумак занимал должность заместителя генпрокурора Украины.
5 марта 2020 года Верховная рада проголосовала за выражение недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке, что повлекло за собой его отставку.
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