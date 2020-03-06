Новый исполняющий обязанности генпрокурора назначен на Украине

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РИА «Новости»

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины назначен Виктор Чумак, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора.

До этого Чумак занимал должность заместителя генпрокурора Украины.

5 марта 2020 года Верховная рада проголосовала за выражение недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке, что повлекло за собой его отставку.

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