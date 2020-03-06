Врио главы Росморречфлота Пошивай назначен на пост главы агентства

Временно исполняющий обязанности главы Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Александр Пошивай стал во главе агентства. Соответствующий документ выложили на сайте правительства.

«Назначить Пошивая Александра Ивановича руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта, освободив его от занимаемой должности», — указано в распоряжении.

Он работает в ведомстве с 2011 года.

Ранее российский кабмин разделил полномочия замминистра транспорта и главы Росморречфлота. После этого занимавший эти две должности Юрий Цветков остался на посту замминистра, перестав быть главой федерального агентства.