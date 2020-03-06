Чеснаков о возможности досрочных выборов в Госдуму: зачем они сейчас власти?

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал сообщения о возможности досрочного роспуска Госдумы на фоне ночной встречи Путина с главами фракций нижней палаты Федерального собрания.

«Я думаю, просто какая-то часть политического класса пытается самосохраниться через досрочные выборы или продлить свое существования на тех местах, которые они сейчас занимают. Речь идет, конечно, о депутатах в первую очередь.

Но я не вижу логики, не вижу плюсов сейчас для президента и для обеспечения стабильности власти — потому что, во-первых, подготовки к этим выборам полноценной нет, а во-вторых — есть ряд запросов, которые в обществе еще недосформировались, и нужно еще какое-то время, чтобы к моменту выборов в Госдуму были уже более чётко оформлены эти самые запросы.

Я имею в виду запросы на конкретных политиков, на представительство конкретных интересов и так далее. Досрочные выборы пока что не просматриваются — зачем они сейчас власти?» — отметил Чеснаков в интервью «Газете.Ru».