Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.

Шмыгаль написал, что формат ток-шоу не подходит для обсуждения серьезных вопросов, таких как подача воды на полуостров. По словам премьера, из-за шума в студии не всего слова были услышаны и, как следствие, его позицию неправильно поняли.

Украинский премьер повторил, что Киев помнит о своих гражданах проживающих на территории Крыма и желает подавать туда пресную воду. Однако, подчеркнул Шмыгаль, Украина «не имеет технической возможности делать это до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины».

За несколько часов до публикации данного поста, в эфире телеканала 1+1 Шмыгаль заявил, что необходимо вновь подавать воду в Крым для граждан. Он отметил, что неподача воды на полуостров приведет к «гуманитарной катастрофе», «авторами» которой не хотят быть украинские власти. Он добавил, что это вопрос не бизнеса, но гуманитарной ответственности перед людьми.