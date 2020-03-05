Путин заявил о договоренностях с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии.

Как сообщил Путин, его пункты осветят глав МИД России и Турции.

«Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в оценках происходящего в Сирии, но всегда нам удавалось находить точки соприкосновения, так произошло и в этот раз», — заявил Путин.

Российский лидер также поблагодарил президента Турции за приезд в Москву.