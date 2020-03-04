Шмыгаль сменит Гончарука на должности премьер-министра Украины

Верховная рада Украины утвердила кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост нового главы украинского правительства. Об этом пишет ТАСС.

Шмыгаля поддержал 291 депутат. При этом необходимым минимумом являются 226 голосов.

До своего назначения Шмыгаль произнес речь, в которой сказал, что планирует оставить курс кабмина неизменным.

До этого на должности премьер-министра страны находился Алексей Гончарук. После принятия решения о его отставке, согласно положениям украинской конституции, в отставку уходит все правительство.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал Верховную Раду ІХ созыва на срочное внеочередное пленарное заседание, где раскритиковал работу правительства Алексея Гончарука и предложил Раде проголосовать за дальнейшую судьба кабмина. Рада отправила Гончарука в отставку.