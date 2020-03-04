Новый премьер Украины предложил Раде кандидатуры министров

Новый премьер Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной раде кандидатуры министров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно предложению, пост главы МВД новь займет Арсен Аваков. На должность главы Минфана Шмыгаль предложил Игоря Уманского, который ранее был первым заместителем министра финансов, а в 2009-2010 возглавлял ведомство.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал Верховную Раду ІХ созыва на срочное внеочередное пленарное заседание, где раскритиковал работу правительства Алексея Гончарука и предложил Раде проголосовать за дальнейшую судьба кабмина. Рада отправила Гончарука в отставку.

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