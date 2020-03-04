Рада отправила в отставку правительство Гончарука
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Верховная рада Украины отправила в отставку премьера Алексея Гончарука.
За отставку проголосовали 353 народных депутата.
Это решение означает уход в отставку всего нынешнего правительства.
Накануне стало известно, что Гончарук подписал заявление об отставке.
Президент Украины Владимир Зеленский созвал Верховную Раду ІХ созыва на срочное внеочередное пленарное заседание, где раскритиковал работу правительства Гончарука и предложил Раде проголосовать за дальнейшую судьба правительства.
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