В Кремле рассказали о мерах по защите Путина от короновируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле делают все необходимое для защиты главы государства от коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, меры по защите принимаются, делается все необходимое. Представитель Кремля вместе с тем не согласился, что ситуация столице с коронавирусом осложнилась.

Ранее ряд мировых лидеров отказались от практики рукопожатия из-за обострения ситуации с коронавирусом.

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