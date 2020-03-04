В Кремле рассказали о мерах по защите Путина от короновируса
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле делают все необходимое для защиты главы государства от коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам Пескова, меры по защите принимаются, делается все необходимое. Представитель Кремля вместе с тем не согласился, что ситуация столице с коронавирусом осложнилась.
Ранее ряд мировых лидеров отказались от практики рукопожатия из-за обострения ситуации с коронавирусом.
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