Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в девяти штатах
Действующий президент Соединенных Штатов Донад Трамп победил в первичных выборах в штатах Алабама, Арканзас, Вермонт, Колорадо, Массачусетс, Оклахома, Северная Каролина, Теннесси и Техас, передает ТАСС.
После этого Трамп написал в Twitter слова благодарности. Также он посветил пост своему оппоненту Майклу Блумбергу, которого назвал «самым большим неудачником этого вторника».
«Его «политические» консультанты его прокатили. Около $700 млн смыло с лица земли, именно поэтому он получил псевдоним Мини-Майк и полное разрушение своей репутации», — пояснил глава государства.
Трамп не обделил вниманием и другого кандидата на пост президента Элизабет Уоррен. Он назвал ее второй после Блумберга неудачницей дня и посоветовал «сесть и выпить холодного пива с мужем».
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