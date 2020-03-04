Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в девяти штатах

Действующий президент Соединенных Штатов Донад Трамп победил в первичных выборах в штатах Алабама, Арканзас, Вермонт, Колорадо, Массачусетс, Оклахома, Северная Каролина, Теннесси и Техас, передает ТАСС.

После этого Трамп написал в Twitter слова благодарности. Также он посветил пост своему оппоненту Майклу Блумбергу, которого назвал «самым большим неудачником этого вторника».

«Его «политические» консультанты его прокатили. Около $700 млн смыло с лица земли, именно поэтому он получил псевдоним Мини-Майк и полное разрушение своей репутации», — пояснил глава государства.

Трамп не обделил вниманием и другого кандидата на пост президента Элизабет Уоррен. Он назвал ее второй после Блумберга неудачницей дня и посоветовал «сесть и выпить холодного пива с мужем».

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