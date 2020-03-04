Блумберг ответил на критику Трампа

Кандидат в американские президенты и миллиардер Майкл Блумберг ответил главе государства Дональду Трампу, который подшутил над ним из-за его роста, передает РИА «Новости».

Ранее Трамп неоднократно называл в Twitter своего оппонента «мини-Майком», хотя рост Блумберга составляет около 173 см.

Выступая перед сторонниками Блумберг заявил, что откуда он родом, людей измеряют «от шеи и выше».

«Трамп сказал вчера, что я низкого роста. Я говорю — Дональд, в тех местах, откуда я родом, мы меряем людей от шеи и выше», — отметил миллиардер.

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