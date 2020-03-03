Моралеса выдвинули на Нобелевскую премию мира

Кандидатура бывшего президента Боливии Эво Моралеса выдвинута на Нобелевскую премию мира 2020 года. С такой инициативой выступил аргентинский общественный деятель и правозащитник Адольфо Перес Эскивель, который сам был удостоен премии в 1980 году.

Об этом Эскивель сообщил на своем сайте.

«Для меня большая честь сообщить вам, что я выдвинул своего друга Эво Моралеса Айму на Нобелевскую премию мира 2020 года», — написал он.

По мнению аргентинского правозащитника, Моралесу удалось реализовать успешные программы по борьбе с бедностью, неравенством, изменением климата, то есть приносящие пользу миру.