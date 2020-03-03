Сохроков: формулировка поправки про русский язык абсолютно выверенная и взвешенная

Президент Союза общественных объединений «Международная Черкесская Ассоциация» Хаути Сохроков прокомментировал включение в Конституцию поправки о том, что русский язык станет языком государствообразующего народа.

«Мы с коллегами построчно разбирали эту поправку – абсолютно выверенная, взвешенная формулировка, акцентирована важность русского языка, как государствообразующего для всех нас. И, в то же время, подчеркнута многонациональность российского народа.

[Спикер Госсовета Татарстана Фарид] Мухаметшин на последнем заседании Рабочей группы по поправкам поднимал этот вопрос, и нам очень приятно, что сам глава государства Владимир Путин подтвердил важность этой темы.

12 марта у нас состоится заседание регионального парламента, где я как раз буду озвучивать доклад по этой важнейшей теме», — рассказал Сохроков в интервью «Газете.Ru».