В Кремле не подтвердили информацию о встрече Путина с Меркель, Эрдоганом и Макроном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил сообщения СМИ о встрече российского лидера Владимира Путина с канцлеров ФРГ Ангелой Меркель, а также лидерами Франции и Турции, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на немецкого депутата сообщило, что встреча Меркель с Путиным, а также главами Франции и Турции Эммануэлем Макроном и Тайипом Эрдоганом может состояться 6 марта.

По словам Пескова, данный формат не согласовывался.

«Нет, в планах президента нет такой встречи. Такая встреча не согласовывалась, на пятницу есть другие планы», — сказал Песков.