Лукашенко назначил нового вице-премьера Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил экс-главу госконцерна «Беллесбумпром» Юрия Назарова заместителем премьер-министра, ответственного за топливно-энергетический комплекс. Об этом сообщает агентство «БелТА».
Отмечается, что Назаров также будет курировать нефтехимический комплекс республики.
«Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок», — сказал белорусский лидер.
Известно, что в настоящее время Минск активно ищет партнеров для замещения поставок российской нефти.
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