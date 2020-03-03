ЦИК выбрал слоган и логотип голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком выбрал логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, на логотипе изображена раскрытая Конституция с триколором, а под ней слоган со словами: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»

Источник рассказал, что дизайн разрабатывало PR-агентство «ИМА-консалтинг». В агентстве это подтвердили и добавили, что их проект ЦИК уже одобрил.

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