Путин призвал митингующих соблюдать правила и не доводить до уличных беспорядков

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» заявил, что все участники митингов должны придерживаться правил проведения публичных акций, иначе может дойти до уличных беспорядков.

По словам главы государства, эти правила, законы РФ, должны соблюдать все — и сторонники, и противники власти. В противном случае, по его мнению, можно дойти «ситуации полностью разбалансированной в стране».

«Мы что, хотим, чтобы у нас на улицах жгли машины? <...> Вот если не реагировать, будут жечь. Будут бить витрины, и от этого конкретные люди будут страдать», --подчеркнул президент.

При этом он отметил, что граждане имеют право на выражение своей позиции с помощью публичных акций, но нужно получить разрешение. Путин добавил, в том случае, если власти откажут в проведении митингов, получения разрешения нужно добиваться.

Относительно возможных тюремных сроках за участие в несанкционированных акциях российский президент ответил, что «у нас такого нет».

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