В США признали отсутствие угрозы для Прибалтики со стороны РФ

Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор заявил, что Россия в данный момент не представляет угрозы для Прибалтики. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Латвия, Литва и Эстония являются частью «западного общества», что надежно защищает их от внешнеполитических угроз.

Гилмор напомнил, что страны Прибалтики входят в Североатлантический Альянс и принимают участие в военных учениях, не угрожающих России.

Как отмечается, Латвия, Литва и Эстония вступили в НАТО в 2004 году. Российская сторона была против этого решения, поскольку расширение союза потенциально представляет угрозу для ее безопасности.

Ранее Гилмор заявил, что Вашингтон не признает Крым частью России, как не признавал Прибалтику частью СССР.