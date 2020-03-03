В США сравнили непризнание Крыма российским и Прибалтики частью СССР

Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор заявил, что Вашингтон не признает Крым частью России, как не признавал Прибалтику частью СССР. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гилмора, США никогда не соглашались с включением Литвы, Латвии и Эстонии в состав СССР и будут придерживаться такой же позиции по отношению к ситуации с Крымом. Постпред подчеркнул, что российская внешняя политика не устраивает Вашингтон, и рано или поздно в ней произойдут изменения.

Гилмор добавил, что США намерены придерживаться положений Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое завершилось в 1975 году.

Эстония, Латвия и Литва вошли в состав СССР в результате подписания пакта Молотова - Риббентропа (Договора о ненападении между СССР и Германией). Включение Прибалтики в состав советской державы не было принято некоторыми странами, в частности США.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма.