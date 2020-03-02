Путин внес в Госдуму поправку о браке

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что президент России Владимир Путин внес ко второму чтению своего законопроекта об изменениях в Конституции поправку о признании брака союзом мужчины и женщины. Об этом пишет ТАСС.

Он поддержал данную идею лидера государства и назвал это предложение наиболее важным.

Так, согласно предложению Путина, в Конституции закрепят понятие брака как союза мужчины и женщины.

Толстой также отметил, что поправки российского лидера изложены на 24 страницах.

До этого стало известно, что в профильный комитет поступили поправки Путина ко II чтению законопроекта об изменении Конституции.