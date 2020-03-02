Глава МВД Германии не пожал руку Меркель из-за ситуации с коронавирусом

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель на фоне обострения ситуации с коронавирусом в Европе. Об этом сообщает Bild.

Как отмечает издание, Хортс «серьезно отнесся» к рекомендациям врачей.

На кадрах видно, как Меркель протягивает ему руку, однако он отстраняет свою ладонь, и объясняет свой отказ с улыбкой. Меркель, улыбаясь в ответ, поднимает обе ладони и садится за стол, занимая свое место.