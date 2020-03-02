Руководство ЕС приедет на границу Греции и Турции

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вместе с главой Еврсовета и Европарламента отправится 3 марта на границу Греции и Турции из-за кризисной ситуации с мигрантами, сообщает ТАСС.

По ее словам, руководство ЕС намерено оценить ситуацию с притоком мигрантов.

В Греции он встретятся с премьером и посетят приграничный район, чтобы оценить, что необходимо для помощи Греции.

Ранее в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе Анкара решила больше не сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла границы Турции с Евросоюзом.

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