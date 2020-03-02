Эрдоган рассчитывает на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на достижение перемирия в сирийской провинции Идлиб после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве 5 марта. Об этом сообщает Haberturk.

Он отметил, что в четверг, 27 февраля, они с главой РФ обсудили ситуацию в Идлибе.

«Я надеюсь, что по результатам нашей беседы удастся достичь перемирия», — сказал Эрдоган во время своего выступления перед жителями Анкары.

Ранее администрация турецкого президента подтвердила поездку Эрдогана в Москву.

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