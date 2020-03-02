Песков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировал сообщения о том, что Владимир Путин может возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Он назвал информацию преждевременной.
«Это, скажем так, я оставляю газете, поскольку никаких действий и никакой подготовки не было и нет. Пока об этом говорить преждевременно», — сказал Песков.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой источники сообщила, что на выборах в Государственную думу России в 2021 году федеральный список партии «Единая Россия» может возглавить президент Владимир Путин.