Песков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировал сообщения о том, что Владимир Путин может возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он назвал информацию преждевременной.

«Это, скажем так, я оставляю газете, поскольку никаких действий и никакой подготовки не было и нет. Пока об этом говорить преждевременно», — сказал Песков.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой источники сообщила, что на выборах в Государственную думу России в 2021 году федеральный список партии «Единая Россия» может возглавить президент Владимир Путин.