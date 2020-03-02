Песков прокомментировал награждение Путиным сенатора, не вносившего проекты 5 лет

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал награждение медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени члена Совета Федерации Сулеймана Геремеева, который за пять лет не внес ни одного законопроекта.

По словам представителя Кремля, нельзя судить об активности сенатора, исходя из числа внесенных инициатив.

«Количество законотворческих инициатив вряд ли может быть окончательным критерием», — сказал он.

По мнению Пескова, любой сенатор может активно участвовать в разработке инициатив, внесенных другими.

«Судить об активности сенатора только исходя из числа внесенных инициатив нельзя», — заявил Песков.

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