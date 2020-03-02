Администрация Эрдогана подтвердила намерение президента посетить РФ 5 марта

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что турецкий лидер намерен посетить Россию 5 марта. Об этом информирует РИА «Новости».

«Наш президент планирует посетить Россию с однодневным визитом 5 марта», — говорится в заявлении.

Ранее в ходе телефонного разговора лидеры двух государств обсудили обострение обстановки на севере Сирии. Кроме того, Путин и Эрдоган определили в качестве приоритета борьбу с международным терроризмом на сирийской территории.

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