Путин заявил о нежелании России воевать с другими странами

Президент России Владимир Путин заявил,что Россия не собирается вступать в военные конфликты и создает ситуацию, при которой у других стран такого желания тоже не возникает. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам главы государства, в данный момент в гонке вооружений Россия занимает лидирующую позицию, так как смогла создать такие системы ударного наступательного оружия, которых в мире больше нет. В частности, президент назвал гиперзвуковые ударные комплексы межконтинентальной дальности.

«Теперь они догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда», — подчеркнул Путин.

По мнению Путина, обладание современным вооружением является залогом стратегической стабильности. Президент привел в пример политику США, которые пытались нарушить международный баланс, создав систему противоракетной обороны. Вашингтон надеялся, что ему никто не сможет нанести ответный удар, в случае применения им ядерного оружия.

«Но создав комплексы, легко преодолевающие любую систему ПРО, мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем», — заявил президент.

Он добавил, что этот баланс принципиально важен для международной безопасности.

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