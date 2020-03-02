Путин рассказал, как Трамп жаловался ему на многочисленные военные расходы

Президент России Владимир Путин рассказал, как американский лидер Дональд Трамп жаловался ему на огромные военные расходы. Об этом он отметил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава российского государства подчеркнул, что Соединенные Штаты далеко впереди по затратам на оборону.

«Мне вот Дональд сказал, у них сумасшедший бюджет принят на следующий год, 738, по-моему, миллиардов [долларов]», --отметил Путин.

Он также добавил, что Трамп «с сожалением сказал об этом».

«Сказал, слишком большие расходы. Вынужден это делать. Он вообще сторонник разоружения, как он говорит», — резюмировал российский президент.

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