Франция готова помочь Греции и Болгарии с охраной границ от мигрантов

Президент Франции Эммануэль Макрон уведомил, что французская сторона готова помочь Греции и Болгарии с охраной границ от беженцев и мигрантов. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, Франция полностью солидарна с Грецией и Болгарией.

«Франция готова внести вклад в усилия европейских стран, чтобы оказать им оперативную помощь и защитить границы. Мы должны действовать совместно, чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса», — написал Макрон.

Ранее стало известно, что Турция открыла границы с Евросоюзом для сирийских беженцев, потому что не в состоянии справиться в одиночку с новой волной мигрантов. Анкара уведомила, что перестанет препятствовать проходу сирийских беженцев в Европу после обострения военных действий в сирийском Идлибе.

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