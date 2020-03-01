Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды

Российский президент подписал закон, который запрещает привлекать к административной ответственности тех, кто использует нацистскую символику без признаков пропаганды или агитации. Документ опубликован на портале правовой информации.

Изначально авторы проекта закона предлагали убрать наказание за нацистскую символику и другую запрещенную в России атрибутику в литературных произведениях, научных трудах и т.д. Однако позднее была внесена поправка, согласно которой не предусмотрено административное наказание за использования нацистской символики без пропаганды.

В рамках закона, в России разрешается использование нацистской атрибутики или символики, если при этом «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды».

Документ подписан 1 марта 2020 года.

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