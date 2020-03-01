Турецкая партия сочла войну с Сирией ловушкой для Эрдогана

Вступление в войну с Сирией на фоне обострения в Идлибе станет ловушкой для президента Турции Тайипа Эрдогана, заявляется в решении Центрального исполнительного комитета (ЦИК) турецкой партии Vatan. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст решения.

Администрации США и Израиля толкают Турцию в ловушку, провоцируя на войну в Сирии, отмечается в решении партии. Уточняется, что при вступлении в войну Эрдоган и его правительство останутся без поддержки стратегических союзников.

Также партия призвала турецкое правительство к сотрудничеству с Россией и Ираном для урегулирования ситуации в сирийском Идлибе.

Силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами.

При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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