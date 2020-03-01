Байден победил на праймериз в Южной Каролине
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Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина, сообщает The New York Times.
Байден получил 48,4% голосов, обогнав экс-сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, набравшего 19,9%. Третьим по итогам праймериз в Южной Каролине стал миллиардер Том Стейер с 11,3%, однако он завершил участие в президентской гонке.
Отмечается, что победе Байдена в Южной Каролине способствовала поддержка афроамериканских избирателей.
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