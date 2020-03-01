Трамп: демократы разрушают имя и репутацию Сандерса

Президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в разрушении репутации кандидата от демократов на президентских выборах 2020 года Берни Сандерса. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Демократы прилагают все усилия для разрушения имени и репутации сумасшедшего Берни Сандерса», — написал Трамп.

Представители Демократической партии США пытаются вывести Сандерса из президентской гонки, заявил американский лидер.

Ранее Дональд Трамп обвинял председателя комитета по разведке палаты представителей конгресса Адама Шиффа в сливе информации о помощи России Берни Сандерсу в президентской гонке. Трамп назвал мотивом огласки нежелание Демократическое партии отдавать победу на выборах демократу-социалисту Сандерсу.

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