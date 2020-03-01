Ряд законов вступает в силу в России с 1 марта 2020 года

В начала марта 2020 года в России вступает ряд новых законов и правил, передает ТАСС.

Так, с 1 марта в силу вступает закон, который будет устанавливать порядок и критерии определения взаимозаменяемости лекарств. Кроме того, закон до конца 2023 года разрешит ввоз на территорию России отдельные партии незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические или психотропные вещества, если это жизненно необходимо для помощи конкретным пациентам.

Также в рамках программы «Доступный интернет» с 1 марта можно будет бесплатно зайти на портал госуслуг и на сайты всех федеральных и региональных органов. При посещении веб-страниц не будет тарифицироваться трафик, а зайти на них можно будет даже при нулевом балансе.

Еще одно новое правило, вступающее в силу с 1 марта, будет касаться ретро-автомобилей. Теперь будет существовать ГОСТ для раритетных и классических автомобилей и мотоциклов старше 30 лет. В ГОСТе будут прописаны требования к безопасности, соблюдение которых необходимо для допуска ретромашины на дорогу.

Со 2 марта сотрудники подразделений транспортной безопасности смогут покупать, хранить и использовать электрошокеры. В законе прописаны случаи, в которых можно будет применить устройство. Так, электрошокер можно будет использовать для пересечения сопротивления, для отражения нападения на объект и на граждан, для самозащиты, для задержания лиц, совершающих преступления, если те хотят скрыться или оказать вооруженное сопротивление.